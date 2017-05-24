Ткачев признан лучшим новичком минувшего сезона в КХЛ

Нападающий «Адмирала» из Владивостока Владимир Ткачев стал обладателем приза имени Алексея Черепанова как лучший новичок Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17.



21-летний Ткачев в прошедшем сезоне забросил 14 шайб и сделал 25 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата и отметился одним голом и двумя передачами в пяти встречах плей-офф КХЛ.



Торжественная церемония закрытия сезона и вручение наград КХЛ прошло в среду в Барвихе.