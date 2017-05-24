Ткачев признан лучшим новичком минувшего сезона в КХЛ
Нападающий «Адмирала» из Владивостока Владимир Ткачев стал
обладателем приза имени Алексея Черепанова как лучший новичок Континентальной
хоккейной лиги сезона-2016/17.
21-летний Ткачев в прошедшем сезоне забросил 14 шайб и сделал
25 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата и отметился одним
голом и двумя передачами в пяти встречах плей-офф КХЛ.
Торжественная церемония закрытия сезона и вручение наград КХЛ прошло в среду в Барвихе.
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