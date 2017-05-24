Белов и Мозякин получили приз «Джентльмен на льду»
Защитник петербургского СКА Антон Белов и нападающий
магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин получили приз «Джентльмен на льду»
по итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги.
Мозякин и
Белов по итогам сезона были награждены званием «Джентльмен на льду» – призом за
сочетание высокого мастерства с джентльменским поведением на площадке. Белов
получил этот приз впервые, Мозякин награжден им во второй раз подряд и в
седьмой – на протяжении всей карьеры.
В среду в Барвихе прошла торжественная церемония закрытия девятого сезона КХЛ. Белов провел в регулярном чемпионате КХЛ 56 матчей, набрав в них 12 минут штрафа. В активе Мозякина всего два двухминутных удаления в 60 играх чемпионата КХЛ.
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