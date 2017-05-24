Белов и Мозякин получили приз «Джентльмен на льду»

Защитник петербургского СКА Антон Белов и нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин получили приз «Джентльмен на льду» по итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги.



Мозякин и Белов по итогам сезона были награждены званием «Джентльмен на льду» – призом за сочетание высокого мастерства с джентльменским поведением на площадке. Белов получил этот приз впервые, Мозякин награжден им во второй раз подряд и в седьмой – на протяжении всей карьеры.



В среду в Барвихе прошла торжественная церемония закрытия девятого сезона КХЛ. Белов провел в регулярном чемпионате КХЛ 56 матчей, набрав в них 12 минут штрафа. В активе Мозякина всего два двухминутных удаления в 60 играх чемпионата КХЛ.