«Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов
Английский «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне сыграет в Лиге
чемпионов, причем вступит в борьбу с группового этапа.
Об этом стало известно в среду после завершения финального
матча Лиги Европы сезона-2016/2017, в котором «МЮ» переиграл голландский «Аякс».
Встреча, прошедшая в среду в шведском Стокгольме на
«Френдс-Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу английской команды. В ее
составе в первом тайме отличился французский полузащитник Поль Погба, а во
втором – армянский хавбек Генрих Мхитарян.
При жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/2018 «МЮ» попадет во вторую корзину. Другой английский клуб - «Тоттенхэм» - опустится в третью корзину из-за победы «МЮ» в Лиге Европы, так как «МЮ», в отличие от «Аякса», имеет более высокий рейтинг УЕФА, нежели «шпоры».
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Предупреждения:
Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция