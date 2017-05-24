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«Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Английский «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, причем вступит в борьбу с группового этапа.

Об этом стало известно в среду после завершения финального матча Лиги Европы сезона-2016/2017, в котором «МЮ» переиграл голландский «Аякс». Встреча, прошедшая в среду в шведском Стокгольме на «Френдс-Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу английской команды. В ее составе в первом тайме отличился французский полузащитник Поль Погба, а во втором – армянский хавбек Генрих Мхитарян.

При жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/2018 «МЮ» попадет во вторую корзину. Другой английский клуб - «Тоттенхэм» - опустится в третью корзину из-за победы «МЮ» в Лиге Европы, так как «МЮ», в отличие от «Аякса», имеет более высокий рейтинг УЕФА, нежели «шпоры».

Матч

Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)

Голы

Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).

Состав

Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)

Предупреждения:

Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция

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