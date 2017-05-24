Английский «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, причем вступит в борьбу с группового этапа.



Об этом стало известно в среду после завершения финального матча Лиги Европы сезона-2016/2017, в котором «МЮ» переиграл голландский «Аякс». Встреча, прошедшая в среду в шведском Стокгольме на «Френдс-Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу английской команды. В ее составе в первом тайме отличился французский полузащитник Поль Погба, а во втором – армянский хавбек Генрих Мхитарян.



При жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/2018 «МЮ» попадет во вторую корзину. Другой английский клуб - «Тоттенхэм» - опустится в третью корзину из-за победы «МЮ» в Лиге Европы, так как «МЮ», в отличие от «Аякса», имеет более высокий рейтинг УЕФА, нежели «шпоры».