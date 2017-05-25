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Зенитовец Жулиано стал лучшим бомбардиром Лиги Европы по системе «гол плюс пас»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано стал лучшим бомбардиром по системе «гол плюс пас» завершившегося розыгрыша Лиги Европы сезона-2016/17.

Бразилец набрал 14 (8+6) очков.

На втором месте Эдин Джеко из «Ромы» - 9 (8+1) баллов. Ариц Адурис из «Атлетика» с 8 (7+1) очками - на третьем месте.

С 8 забитыми мячами Жулиано разделил с Джеко лавры главного голеадора турнира. Кроме того, с 6 передачами он выиграл спор лучших ассистентов.

Победителем Лиги Европы стал «Манчестер Юнайтед», обыгравший в финале в Стокгольме «Аякс» (2:0).

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