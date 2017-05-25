Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей- : -Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«МЮ» может сыграть со «Спартаком» в групповой стадии Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После победы «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы-2016/17 определился еще один участник группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Команда Жозе Моуринью может стать соперником «Спартака», который вошел в первую корзину с довольно низким рейтингом, но согласно недавнему нововведению - как представитель одной из семи первых стран в таблице коэффициентов УЕФА.

Все остальные корзины Лиги чемпионов будут сформированы уже строго по клубному коэффициенту УЕФА. Групповой турнир главного еврокубка стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка групповой стадии состоится 24 августа. Скорее всего это будет сделано в Монако.

Состав первой корзины Лиги чемпионов: чемпион Испании - «Реал», чемпион Германии - «Бавария», чемпион Англии - «Челси», чемпион Италии - «Ювентус», чемпион Франции - «Монако», чемпион Португалии - «Бенфика», чемпион России - «Спартак», чемпион Украины - «Шахтер».

Кроме вышеперечисленных в главном клубном турнире континента точно выступят: «Барселона», «Атлетико» (оба – Испания), «Боруссия Д» (Германия), «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» (все – Англия), «ПСЖ»(Франция), «Порту»(Португалия), «Андерлехт» (Бельгия), «Фейеноорд» (Голландия),»Базель» (Швейцария).

«РБ Лейпциг», который занял второе место в бундеслиге, может не получить лицензию на участие от УЕФА. У клуба один владелец с «Зальцбургом», который также пробился в Лигу чемпионов. Поэтому регламентные нормы вступят в противоречие с практикой.

Еще два обладателя прямых путевок в группу определятся позже. В Италии ее в последнем туре в заочной дуэли разыграют «Рома» и «Наполи», в Турции на чемпионство претендуют «Бешикташ» и «Истанбул Башакшехир». Остальные десять участников Лиги чемпионов станут известны только в августе - после завершения отборочных раундов. Там примет участие (с третьего раунда) и московский ЦСКА.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андер Эррера: Хотим посвятить этот трофей жертвам терактаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эрреа прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Петер Бос: Мне казалось, что игра была скучнойГлавный тренер «Аякса» Петер Бос прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Лиги Европы.Дэвид Бекхэм: Сегодня большой вечер для «Манчестер Юнайтед», но еще больший - для города и страныБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, в чем важность победы манкунианцев над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Жозе Моуринью: Теперь у «МЮ» есть все трофеи мирового футболаГлавный тренер «МЮ» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Моуринью – первый тренер, выигравший ЛЧ и ЛЕ более одного разаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.Хуан Мата: Очень важно привезти трофей в Манчестер после того, что там произошлоПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Поль Погба: Мы заслужили победу в Лиге ЕвропыПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Добро пожаловать на «Златан Арену»! Ибрагимович помог «МЮ» обыграть «Аякс»Добро пожаловать на «Златан Арену»! Ибрагимович помог «МЮ» обыграть «Аякс»«Советский спорт» рассказывает о финале Лиги Европы, в котором «МЮ» победил «Аякс» (2:0).Фил Невилл: Команда Моуринью сделала Манчестер гордымБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл прокомментировал победу манкунианцев над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.«Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионовАнглийский «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, причем вступит в борьбу с группового этапа.«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» в финале Лиги ЕвропыФутболисты английского «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы переиграли голландский «Аякс».Карреру в аэропорту Бергамо встретили плакатом «Новый царь»Главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру в аэропорту Бергамо встретили плакатом «Добро пожаловать обратно, новый царь!», сообщает bergamonews.it.Дома–хорошо, в гостях– все можно. Почему «Спартак» не наказали закрытием сектораДома–хорошо, в гостях– все можно. Почему «Спартак» не наказали закрытием сектораСостоялся КДК РФС, на котором, как казалось, «Спартак» могли серьезно наказать за поведение болельщиков в Перми и Туле.«Аякс» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составыСтали известны стартовые составы голландского «Аякса» и английского «Манчестер Юнайтед» на финальный матч Лиги Европы.Александр Атаманенко: Билеты на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов могут не поступить в свободную продажуКоммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, как будут реализовываться билеты на домашние матчи команды в Лиге чемпионов.Глушаков пошутил над «Зенитом», опубликовав коллаж с изображением поля стадиона «Санкт-Петербург»Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков пошутил над санкт-петербургским «Зенитом», опубликовав на странице в социальной сети Twitter коллаж со своим изображением на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург».Александр Тукманов: Решение КДК – справедливое, но «Арсеналу» сочувствуюАлександр Тукманов: Решение КДК – справедливое, но «Арсеналу» сочувствуюПрезидент московского «Торпедо» прокомментировал решение КДК по беспорядкам в матче «Арсенал» – «Спартак».Эдгар Давидс: Тактика Моуринью отлично подходит под стиль «Аякса»Бывший полузащитник «Аякса» Эдгар Давидс поделился ожиданиями от финала Лиги Европы. Напомним, что «Аяксу» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов в фиолетовой формеМадридский «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» в гостевом комплекте формы. Об этом сообщает испанская AS.«Ростов»: Мы можем дать несколько советов «МЮ» перед финалом с «Аяксом»Официальный твиттер-аккаунт «Ростова» сделал запись по поводу грядущего финала Лиги Европы.
Футбол
Хуан Мата: Очень важно привезти трофей в Манчестер после того, что там произошло
Футбол
«МЮ» может сыграть со «Спартаком» в групповой стадии Лиги чемпионов
Футбол
Зенитовец Жулиано стал лучшим бомбардиром Лиги Европы по системе «гол плюс пас»
Футбол
Фил Невилл: Команда Моуринью сделала Манчестер гордым
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости