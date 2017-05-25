Поль Погба: Мы заслужили победу в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.

«Нашей целью была победа - на протяжении всего сезона. Мы сделали это, и мы очень гордимся. Люди говорят, мы провели неудачный сезон, но мы добились своего.

Удачное начало было очень важным, мы забили быстрый гол и контролировали игру. Мы хорошо защищались, все сохраняли концентрацию. Мы заслужили победу», - приводит слова Погба официальный сайт УЕФА.