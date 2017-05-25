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Поль Погба: Мы заслужили победу в Лиге Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.

«Нашей целью была победа - на протяжении всего сезона. Мы сделали это, и мы очень гордимся. Люди говорят, мы провели неудачный сезон, но мы добились своего.

Удачное начало было очень важным, мы забили быстрый гол и контролировали игру. Мы хорошо защищались, все сохраняли концентрацию. Мы заслужили победу», - приводит слова Погба официальный сайт УЕФА.

Матч

Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)

Голы

Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).

Состав

Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)

Предупреждения:

Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция

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