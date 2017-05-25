Хуан Мата: Очень важно привезти трофей в Манчестер после того, что там произошло

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.

- Мы выиграли трофей, который никогда не выигрывали прежде, поэтому по-настоящему рады. Победа в Лиге Европы многое значит - это мой первый европейский приз в составе «Манчестер Юнайтед». После того что случилось в нашем городе, привезти в Манчестер трофей очень важно», - цитирует игрока BT Sport.

Напомним, во вторник вечером на концерте на «Манчестер Арене» произошел взрыв, в результате которого более 20 человек погибли, около 120 пострадали.