Конор Макгрегор: Флойд, подпиши контракт, покажи, что ты не трепло
Ирландский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе
Конор Макгрегор призвал американского боксера Флойда Мэйвезера поставить
подпись в контракте.
«Хорошо поработал сегодня на тренировке. Флойд, подпиши контракт. Покажи, что ты не трепло», - написал Макгрегор в твиттере.
Solid work today.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 мая 2017 г.
Sign your end Floyd or you are just a mouth. pic.twitter.com/YWCqoHWA2B
Напомним, Макгрегор уже подтвердил факт подписания своего соглашения о проведении поединка.
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