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Конор Макгрегор: Флойд, подпиши контракт, покажи, что ты не трепло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ирландский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор призвал американского боксера Флойда Мэйвезера поставить подпись в контракте.

«Хорошо поработал сегодня на тренировке. Флойд, подпиши контракт. Покажи, что ты не трепло», - написал Макгрегор в твиттере.

Напомним, Макгрегор уже подтвердил факт подписания своего соглашения о проведении поединка.  

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