Конор Макгрегор: Флойд, подпиши контракт, покажи, что ты не трепло

Ирландский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор призвал американского боксера Флойда Мэйвезера поставить подпись в контракте.

«Хорошо поработал сегодня на тренировке. Флойд, подпиши контракт. Покажи, что ты не трепло», - написал Макгрегор в твиттере.

Solid work today.

Sign your end Floyd or you are just a mouth. pic.twitter.com/YWCqoHWA2B