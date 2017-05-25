Моуринью – первый тренер, выигравший ЛЧ и ЛЕ более одного раза

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.

Первый европейский трофей португалец завоевал в сезоне-2002/03 с командой «Порту», которая стала победителем Кубка УЕФА (прежнее название Лиги Европы), а уже через год с этой же командой выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне 2009/10 миланский «Интер» под руководством Моуринью завоевал титул победителя Лиги чемпионов.

Напомним, английский «Манчестер Юнайтед» во главе с Моуринью обыграл со счетом 2:0 амстердамский «Аякс» в финале Лиги Европы и впервые в своей истории выиграл этот трофей.