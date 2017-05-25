Моуринью – первый тренер, выигравший ЛЧ и ЛЕ более одного раза
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу
чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.
Первый европейский трофей португалец завоевал в
сезоне-2002/03 с командой «Порту», которая стала победителем Кубка УЕФА
(прежнее название Лиги Европы), а уже через год с этой же командой выиграл Лигу
чемпионов.
В сезоне 2009/10 миланский «Интер» под руководством Моуринью
завоевал титул победителя Лиги чемпионов.
Напомним, английский «Манчестер Юнайтед» во главе с Моуринью обыграл со счетом 2:0 амстердамский «Аякс» в финале Лиги Европы и впервые в своей истории выиграл этот трофей.
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Предупреждения:
Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция