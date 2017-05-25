Жозе Моуринью: Теперь у «МЮ» есть все трофеи мирового футбола
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью поделился
впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.
«Это конец очень сложного сезона, но очень-очень хорошего. Мы хотели больше этого, чем занять четвертое, третье или второе место в премьер-лиге. Мы достигли цели - вернулись в Лигу чемпионов, завоевав очень важный трофей. Теперь у клуба есть все трофеи мирового футбола.Мы с самого начала держали это в уме. Мы всегда думали, что можем выиграть Лигу Европы.
Мы играли очень умно. Мы знали, что можем победить, и сделали это в отличной манере. Если хочешь создавать давление на игрока с мячом все время, то нельзя играть накоротке. Если ты доминируешь в воздухе, то нужно играть на длинных мячах.
В футболе много поэтов, но они не выигрывают много трофеев. Мы знали, в чем они лучше нас, а в чем мы лучше их. И мы постарались нивелировать их сильные качества. Все прошло очень удачно. Мы завоевали три трофея в этом сезоне, вышли в Лигу чемпионов. Я очень доволен игроками в этом сложнейшем сезоне», - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.
Стоит отметить, что Моуринью стал первым тренером, который выиграл трофеи ЛЧ и ЛЕ более одного раза.
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Предупреждения:
Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция