Жозе Моуринью: Теперь у «МЮ» есть все трофеи мирового футбола

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.

«Это конец очень сложного сезона, но очень-очень хорошего. Мы хотели больше этого, чем занять четвертое, третье или второе место в премьер-лиге. Мы достигли цели - вернулись в Лигу чемпионов, завоевав очень важный трофей. Теперь у клуба есть все трофеи мирового футбола.Мы с самого начала держали это в уме. Мы всегда думали, что можем выиграть Лигу Европы.

Мы играли очень умно. Мы знали, что можем победить, и сделали это в отличной манере. Если хочешь создавать давление на игрока с мячом все время, то нельзя играть накоротке. Если ты доминируешь в воздухе, то нужно играть на длинных мячах.

В футболе много поэтов, но они не выигрывают много трофеев. Мы знали, в чем они лучше нас, а в чем мы лучше их. И мы постарались нивелировать их сильные качества. Все прошло очень удачно. Мы завоевали три трофея в этом сезоне, вышли в Лигу чемпионов. Я очень доволен игроками в этом сложнейшем сезоне», - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что Моуринью стал первым тренером, который выиграл трофеи ЛЧ и ЛЕ более одного раза.