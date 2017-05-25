Дэвид Бекхэм: Сегодня большой вечер для «Манчестер Юнайтед», но еще больший - для города и страны
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, в чем важность победы манкунианцев над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.
- Сегодняшняя победа - это более чем спорт. Да, это большой вечер для «Манчестер Юнатед», но еще больший - для города и всей страны. Сейчас, в это трудное время, когда мы скорбим вместе с теми, кто потерял своих любимых, команда доставила людям немного радости, цитирует Бекхэма BBC Sport.
Напомним, во вторник вечером на концерте на «Манчестер Арене» произошел взрыв, в результате которого более 20 человек погибли, около 120 пострадали.
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Предупреждения:
Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция