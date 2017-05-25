Дэвид Бекхэм: Сегодня большой вечер для «Манчестер Юнайтед», но еще больший - для города и страны

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, в чем важность победы манкунианцев над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.

- Сегодняшняя победа - это более чем спорт. Да, это большой вечер для «Манчестер Юнатед», но еще больший - для города и всей страны. Сейчас, в это трудное время, когда мы скорбим вместе с теми, кто потерял своих любимых, команда доставила людям немного радости, цитирует Бекхэма BBC Sport.

Напомним, во вторник вечером на концерте на «Манчестер Арене» произошел взрыв, в результате которого более 20 человек погибли, около 120 пострадали.