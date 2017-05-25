Петер Бос: Мне казалось, что игра была скучной

Главный тренер «Аякса» Петер Бос прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Лиги Европы.

«Мы разочарованы. Я не видел ту команду, которую привык видеть: прессингующую и бьющуюся за первый мяч. Мы разве что играли на вторых мячах.

Мне казалось, что игра была скучной. Мы пропустили после рикошета, после чего играть против такой команды было очень трудно. У нас не было много моментов. Мы не были достаточно хороши.

Часто, чтобы выигрывать финалы, нужно сначала проиграть их. Для всей нашей команды все это в новинку. Мы извлечем хороший урок. Если мы сохраним этот состав, то это поражение пойдет команде только на пользу», - приводит слова Боса официальный сайт УЕФА.