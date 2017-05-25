Петер Бос: Мне казалось, что игра была скучной
Главный тренер «Аякса»
Петер Бос прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Лиги
Европы.
«Мы разочарованы. Я не видел ту команду, которую привык
видеть: прессингующую и бьющуюся за первый мяч. Мы разве что играли на вторых
мячах.
Мне казалось, что игра была скучной. Мы пропустили после
рикошета, после чего играть против такой команды было очень трудно. У нас не
было много моментов. Мы не были достаточно хороши.
Часто, чтобы выигрывать финалы, нужно сначала проиграть их. Для всей нашей команды все это в новинку. Мы извлечем хороший урок. Если мы сохраним этот состав, то это поражение пойдет команде только на пользу», - приводит слова Боса официальный сайт УЕФА.
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Предупреждения:
Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция