Андер Эррера: Хотим посвятить этот трофей жертвам теракта

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эрреа прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.

- Хочу посвятить этот трофей жертвам (теракта – прим. ред.). То, что произошло два дня назад - ужасно. Мы хотим, чтобы на планете был мир, нормальный мир, где люди уважают друг друга. Мы всего лишь футболисты, но у нас есть аудитория и мы хотим видеть, чтобы все вместе строили мирные отношения. Это случилось в Манчестере, но мы хотим видеть людей объединенными. Чтобы больше не было этих атак и смертей», - цитирует игрока BBC Sport.

Напомним, во вторник вечером на концерте на «Манчестер Арене» произошел взрыв, в результате которого более 20 человек погибли, около 120 пострадали.