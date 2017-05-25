Хэмилтон и Феттель приняли участие в озвучке мультфильма «Тачки 3»
Пилоты Формулы-1 Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон приняли
участие в озвучке диснеевского мультфильма «Тачки 3».
Британец из «Мерседеса» озвучил одного из персонажей в
американской версии мультфильма, а немец из «Феррари» стал голосом бортового
компьютера в немецкой и итальянской версиях.
«Я озвучиваю бортовой компьютер, даю инструкции. Я всегда
был большим поклонником «Тачек» – начиная с первой части. Забавно слышать
собственный голос в мультфильме – это, как если бы вы сами себе позвонили по
телефону», - поделился впечатлениями Феттель.
Стоит отметить, что четырехкратный чемпион мира уже принимал
участие в озвучивании «Тачек 2», тогда его голосом говорил персонаж Макс Шнель.
Напомним, российская премьера «Тачек
3» запланирована на 15 июня.