Хэмилтон и Феттель приняли участие в озвучке мультфильма «Тачки 3»

Пилоты Формулы-1 Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон приняли участие в озвучке диснеевского мультфильма «Тачки 3».

Британец из «Мерседеса» озвучил одного из персонажей в американской версии мультфильма, а немец из «Феррари» стал голосом бортового компьютера в немецкой и итальянской версиях.

«Я озвучиваю бортовой компьютер, даю инструкции. Я всегда был большим поклонником «Тачек» – начиная с первой части. Забавно слышать собственный голос в мультфильме – это, как если бы вы сами себе позвонили по телефону», - поделился впечатлениями Феттель.

Стоит отметить, что четырехкратный чемпион мира уже принимал участие в озвучивании «Тачек 2», тогда его голосом говорил персонаж Макс Шнель.

Напомним, российская премьера «Тачек 3» запланирована на 15 июня.