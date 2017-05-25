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Хэмилтон и Феттель приняли участие в озвучке мультфильма «Тачки 3»

Источник:  F1news.ruКомментарии

Пилоты Формулы-1 Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон приняли участие в озвучке диснеевского мультфильма «Тачки 3».

Британец из «Мерседеса» озвучил одного из персонажей в американской версии мультфильма, а немец из «Феррари» стал голосом бортового компьютера в немецкой и итальянской версиях.

«Я озвучиваю бортовой компьютер, даю инструкции. Я всегда был большим поклонником «Тачек» – начиная с первой части. Забавно слышать собственный голос в мультфильме – это, как если бы вы сами себе позвонили по телефону», - поделился впечатлениями Феттель.

Стоит отметить, что четырехкратный чемпион мира уже принимал участие в озвучивании «Тачек 2», тогда его голосом говорил персонаж Макс Шнель.

Напомним, российская премьера «Тачек 3» запланирована на 15 июня.                  

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