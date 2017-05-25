Генрих Мхитарян: Посвящаю победу в ЛЕ всем армянам
Полузащитник «Манчестер Юнайтед»
Гених Мхитарян поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале
Лиги Европы.
Вперед, «Юнайтед»! Я так доволен нашей сегодняшней победой. Посвящаю этот трофей моей семье, Манчестеру и всем армянам», - написал Мхитарян в инстаграме, прикрепив фото с кубком и флагом Армении.
Стоит отметить, что 28-летний полузащитник стал первым армянином, который забил в финале Лиги Европы.
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Предупреждения:
Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция