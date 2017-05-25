Генрих Мхитарян: Посвящаю победу в ЛЕ всем армянам

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гених Мхитарян поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.

Вперед, «Юнайтед»! Я так доволен нашей сегодняшней победой. Посвящаю этот трофей моей семье, Манчестеру и всем армянам», - написал Мхитарян в инстаграме, прикрепив фото с кубком и флагом Армении.

‪Cmon United!!! So so so so happy with our win tonight! I dedicate this trophy to my family, to Manchester and to all Armenians! 🇦🇲 ‬@manchesterunited @uefaeuropaleague Публикация от Henrikh Mkhitaryan (@micki_taryan) Май 24 2017 в 3:10 PDT

Стоит отметить, что 28-летний полузащитник стал первым армянином, который забил в финале Лиги Европы.