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Антон Белов: Канадцы валялись от любого соприкосновения, это просто смешно

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник сборной России Антон Белов поделился мнением о встрече с командой Канады (2:4) в полуфинале прошедшего чемпионата мира.

Белов в этом матче получил штраф «два плюс десять» за удар соперника в голову. Ранее он заявил, что Международная федерация хоккея признала ошибку арбитра в том моменте.

«Не хочу говорить про предвзятость арбитров на чемпионате мира, но я могу сказать, что хоккей на мировом уровне, а конкретно я говорю про игру канадцев, он стал похож на европейский футбол. Я привык, что канадцы всегда бьются в кровь, а тут они валялись от любого соприкосновения, это просто смешно. Много было таких эпизодов», - сказал Белов.

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