Дави Классен: Мы просто были недостаточно хороши

Дэвид Бекхэм: Сегодня большой вечер для «Манчестер Юнайтед», но еще больший - для города и страны

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, в чем важность победы манкунианцев над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.