Форвард «Спартака-2» Сакала забил второй мяч за молодежную сборную Замбии
Нападающий
«Спартака-2» Фэшн Сакала стал соавтором волевой победы молодежной сборной
Замбии во втором туре проходящего в Южной Корее мирового первенства для
футболистов не старше 20 лет.
В матче со сборного Ирана замбийцы уступали со счетом 0:2,
но на 54-й минуте Сакала отыграл один гол неожиданным ударом из пределов
штрафной. После этого сборная Замбии забила еще три мяча за 17 минут и одержала
волевую победу со счетом 4:2.
Напомним, что Сакала отличился и в первом туре, забив в
ворота сборной Португалии. Победив в двух первых матчах группового этапа,
замбийцы обеспечили себе выход в плей-офф. 27 мая они проведут заключительную
игру группового этапа с командой Коста-Рики.
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