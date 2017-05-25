Форвард «Спартака-2» Сакала забил второй мяч за молодежную сборную Замбии

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала стал соавтором волевой победы молодежной сборной Замбии во втором туре проходящего в Южной Корее мирового первенства для футболистов не старше 20 лет.

В матче со сборного Ирана замбийцы уступали со счетом 0:2, но на 54-й минуте Сакала отыграл один гол неожиданным ударом из пределов штрафной. После этого сборная Замбии забила еще три мяча за 17 минут и одержала волевую победу со счетом 4:2.

Напомним, что Сакала отличился и в первом туре, забив в ворота сборной Португалии. Победив в двух первых матчах группового этапа, замбийцы обеспечили себе выход в плей-офф. 27 мая они проведут заключительную игру группового этапа с командой Коста-Рики.