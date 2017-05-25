Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей- : -Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Галицкий сыграл в шахматы с юными воспитанниками академии «Краснодара»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии
Галицкий сыграл в шахматы с юными воспитанниками академии «Краснодара»
Фото: ФК «Краснодар»

В Академии «Краснодара» состоялся традиционным сеанс одновременной игры в шахматы, в котором приняли участие президент клуба Сергей Галицкий и юные «горожане», сообщает официальный сайт краснодарской команды.

Шестнадцать воспитанников академии, показавших лучший результат в отборочном раунде, вели борьбу за победу без перерыва на протяжении четырех часов. По итогам напряженного противостояния общий счет турнира 15,5:0,5 в пользу президента «Краснодара».

Юные «быки» не смогли переиграть Сергея Галицкого, и лишь один черно-зеленый сумел свести матч вничью – это воспитанник Академии 2001 года рождения Роман Симонов.

Напомним, в прошлом году победа также была на стороне президента клуба с итоговым счетом 11:4.

Стоит отметить, что мероприятие было приурочено к празднованию последнего звонка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кто грубиян, а кто забивака? Все, что вам нужно запомнить о сезоне «Зенита»Кто грубиян, а кто забивака? Все, что вам нужно запомнить о сезоне «Зенита»«Советский спорт» собрал главные показатели «Зенита», по которым понятно, почему петербуржцы не выиграли чемпионат.Джанни Инфантино: Очень важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футболаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своих впечатлениях от посещения стадиона и школы-интерната «Краснодара».Валерий Рейнгольд: Чего там Луческу про меня лепит? Какой я ему фанат?!Валерий Рейнгольд: Чего там Луческу про меня лепит? Какой я ему фанат?!Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на слова главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу.Владимир Путин встретился с воспитанниками школы-интерната «Краснодара»Президент России Владимир Путин во время визита в Краснодар на заседание Совета по спорту встретился с юными воспитанниками школы-интерната одноименного клуба.Дмитрий Песков: Путин посетит школу-интернат «Краснодара»Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен посетить детскую школу-интернат футбольного клуба «Краснодара».Георгий Черданцев: Стадион «Краснодар» достоин того, чтобы принять матчи ЧМ-2018Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев выразил надежду, что Краснодар получит право на проведение матчей чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.Валерий Рейнгольд: Зачем «Краснодару» Торбинский и Быстров? Они два года в футбол не игралиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о том, чего не хватает «Краснодару».«Краснодар» 12 июня начнет подготовку к новому сезонуФутболисты «Краснодара» начнут подготовку к следующему сезону 12 июня, сообщает официальный сайт «быков».Шалимов продолжит работу в «Краснодаре»Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов не покинет свой пост летом, как сообщил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.Наши в еврокубках: когда стартуют и в каких корзинах будут. Полный раскладНаши в еврокубках: когда стартуют и в каких корзинах будут. Полный раскладСтали известны все участники еврокубков от России. Рассказываем, кто с какой стадии стартует и на что может рассчитывать.«Краснодар» объявил об уходе Быстрова, Торбинского, Вандерсона и Калешина (фото)Как сообщает официальный сайт «Краснодара», сегодня, 22 мая, российский клуб расстался с нападающим Вандерсоном, а также защитником Виталием Калешиным.Фанаты «Спартака» разгромили Тулу, а игроки ЦСКА забили на сборную (видео)Фанаты «Спартака» разгромили Тулу, а игроки ЦСКА забили на сборную (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Игорь Шалимов: Останусь ли я в «Краснодаре»? Как все пока складывается, даГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы в матче 30-го тура чемпионата России против «Томи» (5:1) заявил, что продолжит работать в команде.Валерий Петраков: Сезон у «Томи» получился достаточно скомканный, удовлетворения нет никакогоГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в мачте 30-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:5).Главные итоги футбольного сезона в России: полный раскладГлавные итоги футбольного сезона в России: полный расклад«Краснодар» вырвал себе Лигу Европы, а «Крылья» вылетели в ФНЛ.«Краснодар» – в Лиге Европы! Как «быки» спасли сезон«Краснодар» – в Лиге Европы! Как «быки» спасли сезон«Краснодар» на выезде обыграл «Томь» (5:1). Эта победа позволила команде Игоря Шалимова завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон.ЦСКА завоевал путевку в квалификацию Лигу чемпионов, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» сыграют в Лиге ЕвропыЗавершился чемпионат России сезона 2016/2017. Определились все команды, которые примут участие в еврокубках.Смолов с 17 мячами стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2016/17Нападающий «Краснодара» Федор Смолов занял первое место в списке лучших бомбардиров завершившегося сезона РФПЛ.«Краснодар» разгромил в гостях «Томь» и вышел в Лигу ЕвропыФутболисты «Краснодара» в заключительном туре чемпионата России на выезде переиграли «Томь» со счетом 5:1.Кто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все раскладыКто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все расклады«Советский спорт» рассказывает о главных интригах заключительного тура премьер-лиги.
Футбол
Моуринью – первый тренер, выигравший ЛЧ и ЛЕ более одного раза
Футбол
Хуан Мата: Очень важно привезти трофей в Манчестер после того, что там произошло
Футбол
«МЮ» может сыграть со «Спартаком» в групповой стадии Лиги чемпионов
Футбол
Зенитовец Жулиано стал лучшим бомбардиром Лиги Европы по системе «гол плюс пас»
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Сергей Галицкий
Сергей Галицкийвсе новости