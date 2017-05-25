Галицкий сыграл в шахматы с юными воспитанниками академии «Краснодара»
В Академии «Краснодара» состоялся традиционным сеанс
одновременной игры в шахматы, в котором приняли участие президент клуба Сергей
Галицкий и юные «горожане», сообщает официальный сайт краснодарской команды.
Шестнадцать воспитанников академии, показавших лучший
результат в отборочном раунде, вели борьбу за победу без перерыва на протяжении
четырех часов. По итогам напряженного противостояния общий счет турнира
15,5:0,5 в пользу президента «Краснодара».
Юные «быки» не смогли переиграть Сергея Галицкого, и лишь
один черно-зеленый сумел свести матч вничью – это воспитанник Академии 2001
года рождения Роман Симонов.
Напомним, в прошлом году победа также была на стороне президента
клуба с итоговым счетом 11:4.
Стоит отметить, что мероприятие было приурочено к празднованию
последнего звонка.