Галицкий сыграл в шахматы с юными воспитанниками академии «Краснодара»

В Академии «Краснодара» состоялся традиционным сеанс одновременной игры в шахматы, в котором приняли участие президент клуба Сергей Галицкий и юные «горожане», сообщает официальный сайт краснодарской команды.

Шестнадцать воспитанников академии, показавших лучший результат в отборочном раунде, вели борьбу за победу без перерыва на протяжении четырех часов. По итогам напряженного противостояния общий счет турнира 15,5:0,5 в пользу президента «Краснодара».

Юные «быки» не смогли переиграть Сергея Галицкого, и лишь один черно-зеленый сумел свести матч вничью – это воспитанник Академии 2001 года рождения Роман Симонов.

Напомним, в прошлом году победа также была на стороне президента клуба с итоговым счетом 11:4.

Стоит отметить, что мероприятие было приурочено к празднованию последнего звонка.