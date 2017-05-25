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Глава Башкортостана посетил спортивные объекты «Уфы»

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

В ходе рабочей поездки Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил спортивные объекты футбольного клуба «Уфа», сообщает официальный сайт уфимского клуба.

На стадионе «Нефтяник» руководитель региона ознакомился с результатами работы по созданию сопутствующей инфраструктуры.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что в течение прошедшего сезона проведены перепланировка и ремонт в помещениях фитнес-центра и кафе, закуплено необходимое оборудование. С 1 апреля 2017 года открыт фитнес-клуб «Нефть», где предусмотрены залы для индивидуальных занятий и групповых программ, залы сайкла, кросс-тренинга, тренажёрный зал, массажный кабинет.

Рустэм Хамитов осмотрел основные и вспомогательные помещения центра, в кафе поинтересовался ценами и качеством продукции.

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