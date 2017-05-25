Глава Башкортостана посетил спортивные объекты «Уфы»
В ходе рабочей поездки Глава Башкортостана Рустэм Хамитов
посетил спортивные объекты футбольного клуба «Уфа», сообщает официальный сайт
уфимского клуба.
На стадионе «Нефтяник» руководитель региона ознакомился с
результатами работы по созданию сопутствующей инфраструктуры.
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что в
течение прошедшего сезона проведены перепланировка и ремонт в помещениях
фитнес-центра и кафе, закуплено необходимое оборудование. С 1 апреля 2017 года
открыт фитнес-клуб «Нефть», где предусмотрены залы для индивидуальных занятий и
групповых программ, залы сайкла, кросс-тренинга, тренажёрный зал, массажный
кабинет.
Рустэм Хамитов осмотрел основные и вспомогательные помещения
центра, в кафе поинтересовался ценами и качеством продукции.