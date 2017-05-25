Капитан «Амкара» Занев вызван в сборную Болгарии на матч против Белоруссии
Капитан «Амкара» Петар Занев вызван в национальную сборную
Болгарии на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года против
Белоруссии.
После пяти туров отборочного турнира сборная Болгарии
занимает третью строчку с 9 очками. Сборная Беларуси находится на пятой позиции
с 2 очками.
Стоит отметить, что полузащитник «Амкара» Сергей Баланович
вызван в национальной сборной Белоруссии.
Матч Болгария – Белоруссия
состоится 9 июня в городе Борисов.
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