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Капитан «Амкара» Занев вызван в сборную Болгарии на матч против Белоруссии

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Капитан «Амкара» Петар Занев вызван в национальную сборную Болгарии на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года против Белоруссии.

После пяти туров отборочного турнира сборная Болгарии занимает третью строчку с 9 очками. Сборная Беларуси находится на пятой позиции с 2 очками.

Стоит отметить, что полузащитник «Амкара» Сергей Баланович вызван в национальной сборной Белоруссии.

Матч Болгария – Белоруссия состоится 9 июня в городе Борисов.       

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