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Януш Гол: Сложнее всего в Перми было привыкнуть к погоде

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Польский полузащитник «Амкара» Януш Гол рассказал о своей жизни в Перми.

– Это интервью – чуть ли не первое, которое вы даете в России. Почему так?
– Да, если честно, мне это не очень-то интересно. Лучше высказываться на поле, я считаю.

– Когда вы попали в Пермь, не возникло ощущения, что вас как-то далековато занесло?
– Я далеко от дома. Это так. Но не от футбола. А все, что нужно для жизни, здесь есть.

– Трудно было освоиться в Перми?
– Только первые несколько месяцев. Но потом выучил язык, и больше никаких проблем не было.

– Поляку, наверное, не так сложно выучить русский?
– Я и английский знаю примерно, как русский. Надо просто общаться. Легче, когда ты все время слышишь, как говорят другие, и не стесняешься совершить ошибку.

– В Перми к чему сложнее всего было привыкнуть?
– К погоде.

– Семья в Перми много времени проводит?
– Сейчас – нет. У меня дочка год назад родилась, а погода здесь другая. Ей пока ни к чему эти перепады. Лучше я домой ездить буду настолько часто, насколько это возможно.

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