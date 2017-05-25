Януш Гол: Сложнее всего в Перми было привыкнуть к погоде
Польский полузащитник «Амкара» Януш Гол рассказал о своей жизни в
Перми.
– Это интервью – чуть ли не первое, которое вы даете в России.
Почему так?
– Да, если честно, мне это не очень-то интересно. Лучше высказываться на поле, я считаю.
– Когда вы попали в Пермь, не возникло ощущения, что вас
как-то далековато занесло?
– Я далеко от дома. Это так. Но не от футбола. А все, что нужно для жизни, здесь есть.
– Трудно было освоиться в Перми?
– Только первые несколько месяцев. Но потом выучил язык, и больше никаких проблем не было.
– Поляку, наверное, не так сложно выучить русский?
– Я и английский знаю примерно, как русский. Надо просто общаться. Легче, когда ты все время слышишь, как говорят другие, и не стесняешься совершить ошибку.
– В Перми к чему сложнее всего было привыкнуть?
– К погоде.
– Семья в Перми много времени проводит?
– Сейчас – нет. У меня дочка год назад родилась, а погода здесь другая. Ей пока ни к чему эти перепады. Лучше я домой ездить буду настолько часто, насколько это возможно.