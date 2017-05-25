Януш Гол: Сложнее всего в Перми было привыкнуть к погоде

Польский полузащитник «Амкара» Януш Гол рассказал о своей жизни в Перми.

– Это интервью – чуть ли не первое, которое вы даете в России. Почему так?

– Да, если честно, мне это не очень-то интересно. Лучше высказываться на поле, я считаю.

– Когда вы попали в Пермь, не возникло ощущения, что вас как-то далековато занесло?

– Я далеко от дома. Это так. Но не от футбола. А все, что нужно для жизни, здесь есть.

– Трудно было освоиться в Перми?

– Только первые несколько месяцев. Но потом выучил язык, и больше никаких проблем не было.

– Поляку, наверное, не так сложно выучить русский?

– Я и английский знаю примерно, как русский. Надо просто общаться. Легче, когда ты все время слышишь, как говорят другие, и не стесняешься совершить ошибку.

– В Перми к чему сложнее всего было привыкнуть?

– К погоде.

– Семья в Перми много времени проводит?

– Сейчас – нет. У меня дочка год назад родилась, а погода здесь другая. Ей пока ни к чему эти перепады. Лучше я домой ездить буду настолько часто, насколько это возможно.