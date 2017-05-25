Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей- : -Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Януш Гол: Неплохо бы провести в «Амкаре» еще четыре года

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Польский полузащитник «Амкара» Януш Гол заявил, что хотел бы остаться в клубе еще на четыре года.

– Ваш контракт с «Амкаром» истекает этим летом. Что дальше?
– Насколько я знаю, в клубе хотят, чтобы я остался. Предварительно мы уже на эту тему разговаривали. До конца мая, думаю, уже все определится.

– Сами-то хотите остаться?
– Надеюсь на это, меня все устраивает в Перми. Еще года четыре неплохо бы провести здесь.

– Почему именно столько?
– Мне 32 скоро, думаю, этого будет достаточно.

– Так люди и до сорока играют…
– До сорока – это уже тяжело. А 35-36 – хороший возраст, чтобы заканчивать, мне кажется.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«СКА-Хабаровск» – «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 12:00 (мск)В первом переходном матче за право играть в РФПЛ «СКА-Хабаровск» сыграет с «Оренбургом».Губернатор Самарской области: Для «Крыльев» не может быть другой задачи, кроме возвращения в РФПЛСостоялась встреча Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина с руководством футбольного клуба «Крылья Советов», участие в которой приняли министр спорта Самары, председатель Совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков, генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, финансовый директор клуба Игорь Поваров.«Молодежка» «Урала» начнет подготовку к сезону 1 июня под руководством ГалстянаМолодежный состав «Урала» выйдет из отпуска 1 июня и в течение 14 дней проведет втягивающие тренировки, сообщает официальный сайт екатеринбургской команды.Януш Гол: Сложнее всего в Перми было привыкнуть к погодеПолузащитник «Амкара» Януш Гол рассказал о своей жизни в Перми.Капитан «Амкара» Занев вызван в сборную Болгарии на матч против БелоруссииКапитан «Амкара» Петар Занев вызван в национальную сборную Болгарии на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года против Белоруссии.Глава Башкортостана посетил спортивные объекты «Уфы»В ходе рабочей поездки Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил спортивные объекты футбольного клуба «Уфа», сообщает официальный сайт уфимского клуба.Букмекеры считают примерно равными шансы «Енисея» и «Арсенала» в первой стыковой встречеБукмекерские конторы выставили котировки на первый стыковой матч, в котором «Енисей» примет «Арсенал».Ловчев: Сначала количество иностранцев надо сократить, а потом и вовсе убрать!Ловчев: Сначала количество иностранцев надо сократить, а потом и вовсе убрать!Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев поддерживает курс на «импортозамещение» в российском футболе.Денис Попов: Перелет в Хабаровск не скажется на «Оренбурге», если он сильнееБывший нападающий ЦСКА и «Торпедо» поделился ожиданиями от стыковых встреч «СКА-Хабаровск» – «Оренбург», «Енисей» – «Арсенал».Карреру в аэропорту Бергамо встретили плакатом «Новый царь»Главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру в аэропорту Бергамо встретили плакатом «Добро пожаловать обратно, новый царь!», сообщает bergamonews.it.Букмекеры не сомневаются, что «Оренбург» отстоит место в премьер-лигеБукмекерские конторы выставили котировки на исход стыковых матчей с участием «СКА-Хабаровск» и «Оренбурга».Дома–хорошо, в гостях– все можно. Почему «Спартак» не наказали закрытием сектораДома–хорошо, в гостях– все можно. Почему «Спартак» не наказали закрытием сектораСостоялся КДК РФС, на котором, как казалось, «Спартак» могли серьезно наказать за поведение болельщиков в Перми и Туле.Глушаков пошутил над «Зенитом», опубликовав коллаж с изображением поля стадиона «Санкт-Петербург»Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков пошутил над санкт-петербургским «Зенитом», опубликовав на странице в социальной сети Twitter коллаж со своим изображением на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург».Футбол без импортозамещения. Колонка Николая ЯременкоФутбол без импортозамещения. Колонка Николая ЯременкоГлавный редактор «Советского спорта» отреагировал на резонансную тему, всколыхнувшую все околофутбольное сообщество.Александр Тукманов: Решение КДК – справедливое, но «Арсеналу» сочувствуюАлександр Тукманов: Решение КДК – справедливое, но «Арсеналу» сочувствуюПрезидент московского «Торпедо» прокомментировал решение КДК по беспорядкам в матче «Арсенал» – «Спартак».«Кузня» покидает КХЛ, Никитин возглавил ЦСКА, РФПЛ не откажется от легионеров. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор новостей дня.Друг Луческу: У Мирчи есть контракт с «Зенитом». Он не из тех, кто сдаетсяДруг главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Константин Ангелаке поделился мнением о возможном уходе румынского специалиста из петербургского клуба.Кладбище мертвых поэтов. Павлюченко уходит в «Динамо»?Кладбище мертвых поэтов. Павлюченко уходит в «Динамо»?Форвард «Урала» Роман Павлюченко недавно заявил прессе, что в Екатеринбурге не останется и вернется в Москву.Шесть спартаковцев. Сборная сезона по версии Валерия РейнгольдаШесть спартаковцев. Сборная сезона по версии Валерия РейнгольдаБывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд составил символическую сборную чемпионата России по итогам минувшего сезона.Дюриш дисквалифицирован на одну игру, Нобоа – на двеГлава КДК РФС Артур Григорьянц - о наказание для игрока «Оренбурга» Михала Дюриша и футболиста «Ростова» Кристиана Нобоа.
Формула-1
Хэмилтон и Феттель приняли участие в озвучке мультфильма «Тачки 3» (видео)
Футбол
Андер Эррера: Хотим посвятить этот трофей жертвам теракта
Футбол
Дэвид Бекхэм: Сегодня большой вечер для «Манчестер Юнайтед», но еще больший - для города и страны
Футбол
Жозе Моуринью: Теперь у «МЮ» есть все трофеи мирового футбола
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Януш Гол
Януш Голвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости