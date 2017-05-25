Януш Гол: Неплохо бы провести в «Амкаре» еще четыре года

Польский полузащитник «Амкара» Януш Гол заявил, что хотел бы остаться в клубе еще на четыре года.

– Ваш контракт с «Амкаром» истекает этим летом. Что дальше?

– Насколько я знаю, в клубе хотят, чтобы я остался. Предварительно мы уже на эту тему разговаривали. До конца мая, думаю, уже все определится.

– Сами-то хотите остаться?

– Надеюсь на это, меня все устраивает в Перми. Еще года четыре неплохо бы провести здесь.

– Почему именно столько?

– Мне 32 скоро, думаю, этого будет достаточно.

– Так люди и до сорока играют…

– До сорока – это уже тяжело. А 35-36 – хороший возраст, чтобы заканчивать, мне кажется.