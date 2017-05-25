«Молодежка» «Урала» начнет подготовку к сезону 1 июня под руководством Галстяна
Молодежный состав «Урала» выйдет из отпуска 1 июня и в
течение 14 дней проведет втягивающие тренировки, сообщает официальный сайт екатеринбургской
команды.
13-14 июня команда пройдет плановый медицинский осмотр, а с
15 числа начнет тренироваться в ежедневном режиме в Екатеринбурге. Также в
рамках подготовки к новому сезону запланировано проведение сборов на спортивной
базе «Бажовия».
«Руководить командой вновь будет Погос Галстян, уже
возглавлявший молодежную команду «Урала» ранее - с ноября 2015 по декабрь 2016
года. Помогать в тренерском штабе ему будут Михаил Галимов, Сергей Аляпкин и
Дамир Ямалатдинов.
Юрий Тарханов, работавший с командой во второй части
минувшего сезона, прекращает свою деятельность в «Урале». Мы желаем молодому
специалисту дальнейшего профессионального роста и успехов в тренерской карьере»,
- говорится на официальном сайте «Урала».