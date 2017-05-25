«Молодежка» «Урала» начнет подготовку к сезону 1 июня под руководством Галстяна

Молодежный состав «Урала» выйдет из отпуска 1 июня и в течение 14 дней проведет втягивающие тренировки, сообщает официальный сайт екатеринбургской команды.

13-14 июня команда пройдет плановый медицинский осмотр, а с 15 числа начнет тренироваться в ежедневном режиме в Екатеринбурге. Также в рамках подготовки к новому сезону запланировано проведение сборов на спортивной базе «Бажовия».

«Руководить командой вновь будет Погос Галстян, уже возглавлявший молодежную команду «Урала» ранее - с ноября 2015 по декабрь 2016 года. Помогать в тренерском штабе ему будут Михаил Галимов, Сергей Аляпкин и Дамир Ямалатдинов.

Юрий Тарханов, работавший с командой во второй части минувшего сезона, прекращает свою деятельность в «Урале». Мы желаем молодому специалисту дальнейшего профессионального роста и успехов в тренерской карьере», - говорится на официальном сайте «Урала».