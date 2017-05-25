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Губернатор Самарской области: Для «Крыльев» не может быть другой задачи, кроме возвращения в РФПЛ

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Состоялась встреча Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина с руководством футбольного клуба «Крылья Советов».

Основной темой встречи стало обсуждение итогов чемпионата РФПЛ, в заключительном матче которого «Крылья Советов» на «Металлурге» проиграли грозненскому «Тереку» – 1:3. В итоге самарская команда закончила сезон на 15-м месте и покинула премьер-лигу.

«В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в премьер-лигу, – заявил Меркушкин.

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