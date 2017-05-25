Губернатор Самарской области: Для «Крыльев» не может быть другой задачи, кроме возвращения в РФПЛ
Состоялась встреча Губернатора Самарской области Николая
Ивановича Меркушкина с руководством футбольного клуба «Крылья
Советов».
Основной темой встречи стало обсуждение итогов чемпионата
РФПЛ, в заключительном матче которого «Крылья Советов» на
«Металлурге» проиграли грозненскому «Тереку» – 1:3. В итоге
самарская команда закончила сезон на 15-м месте и покинула премьер-лигу.
«В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся
ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город.
«Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть
другой задачи, кроме возвращения в премьер-лигу, – заявил Меркушкин.
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