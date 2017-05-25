Нападающий ЦСКА Витиньо попал в команду недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В 36-ю команду недели попал нападающий ЦСКА Витиньо, оформивший дубль в матче заключительного тура чемпионата России против «Анжи» (4:0).

Лучшими же в этой команде стали: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Марко Ройс («Боруссия» Д), Александр Ляказетт («Лион»), Леонардо Бонуччи («Ювентус») и Сон Хин Мин («Тоттенхэм»).