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Жозе Моуринью: Случившееся со Златаном - это большая несправедливость

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал травму форвард Златана Ибрагимовича, который пропустил финал Лиги Европы против «Аякса» (2:0).

«Я думаю, случившееся со Златаном - это большая несправедливость. Для него этот вечер был бы удивительным. В городе, где будет его статуя; в стране, в которой он родился; в сезоне, в котором он отыграл столь важную роль…

Но он и сегодня сыграл важную роль с другими ребятами на скамейке запасных. Во втором тайме он сказал болл-боям на шведском языке, чтобы те не слишком усердствовали. Мы пробились в Лигу чемпионов благодаря тому, что выиграли что-то, а не заняли второе или третье место. Это была победа за счет прагматизма и принципов», - цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Матч

Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)

Голы

Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).

Состав

Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)

Предупреждения:

Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция

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