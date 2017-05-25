Жозе Моуринью: Случившееся со Златаном - это большая несправедливость
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью
прокомментировал травму форвард Златана Ибрагимовича, который пропустил финал
Лиги Европы против «Аякса» (2:0).
«Я думаю, случившееся со Златаном - это большая
несправедливость. Для него этот вечер был бы удивительным. В городе, где будет
его статуя; в стране, в которой он родился; в сезоне, в котором он отыграл
столь важную роль…
Но он и сегодня сыграл важную роль с другими ребятами на скамейке запасных. Во втором тайме он сказал болл-боям на шведском языке, чтобы те не слишком усердствовали. Мы пробились в Лигу чемпионов благодаря тому, что выиграли что-то, а не заняли второе или третье место. Это была победа за счет прагматизма и принципов», - цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Предупреждения:
Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция