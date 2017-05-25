Жозе Моуринью: Случившееся со Златаном - это большая несправедливость

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал травму форвард Златана Ибрагимовича, который пропустил финал Лиги Европы против «Аякса» (2:0).

«Я думаю, случившееся со Златаном - это большая несправедливость. Для него этот вечер был бы удивительным. В городе, где будет его статуя; в стране, в которой он родился; в сезоне, в котором он отыграл столь важную роль…

Но он и сегодня сыграл важную роль с другими ребятами на скамейке запасных. Во втором тайме он сказал болл-боям на шведском языке, чтобы те не слишком усердствовали. Мы пробились в Лигу чемпионов благодаря тому, что выиграли что-то, а не заняли второе или третье место. Это была победа за счет прагматизма и принципов», - цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.