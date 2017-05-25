«СКА-Хабаровск» – «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 12:00 (мск)
В первом переходном матче за право играть в РФПЛ «СКА-Хабаровск»
сыграет с «Оренбургом».
Встреча пройдет на поле стадиона имени Ленина в Хабаровске и начнется в 12:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
В последний раз команды встречались в матче 33-го тура
первенства ФНЛ сезона 2015/16, тогда встреча завершилась нулевой ничьей.
Напомним, «Оренбург» с 30-ю очками занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «СКА-Хабаровск» расположился на четвертой строчке в ФНЛ, имея в активе 57 баллов.
Матч
Место и дата
25 мая 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
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