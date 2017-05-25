«Енисей» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 15:30 (мск)
В первом переходном матче за право играть в РФПЛ красноярский
«Енисей» сыграет с тульским «Арсеналом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Центральный» в Красноярске
и начнется в 15:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
В последний раз команды встречались в матче 27-го тура
первенства ФНЛ сезона 2015/16, тогда встреча завершилась победой тульской
команды со счетом 2:0.
Напомним, «Арсенал» с 28-ю очками занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «Енисей» расположился на третьей строчке в ФНЛ, имея в активе 63 балла.
Матч
Место и дата
25 мая 15:30, Центральный, Текстовая трансляция
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