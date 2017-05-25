Кими Райкконен: Не думаю, что нас ждут какие-то проблемы в Монако

Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет с 26 по 28 мая в Монако.

«Я могу ошибаться, но не думаю, что нас ждут какие-то проблемы в Монако. Конечно, на каждой трассе в этом сезоне ощущения другие по сравнению с прошлыми годами, но в первых пяти гонках не было такого, чтобы кто-то случайно выезжал за пределы трассы из-за широких габаритов машины.

Так что я не жду проблем. Но давайте посмотрим, как пройдут свободные заезды в четверг», - приводит слова Райкконена Autosport.com.ru