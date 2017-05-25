Кими Райкконен: Не думаю, что нас ждут какие-то проблемы в Монако
Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от
предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет с 26 по 28 мая в Монако.
«Я могу ошибаться, но не думаю, что нас ждут какие-то
проблемы в Монако. Конечно, на каждой трассе в этом сезоне ощущения другие по
сравнению с прошлыми годами, но в первых пяти гонках не было такого, чтобы
кто-то случайно выезжал за пределы трассы из-за широких габаритов машины.
Так что я не жду проблем. Но давайте посмотрим, как пройдут свободные заезды в четверг», - приводит слова Райкконена Autosport.com.ru
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