Арсен Венгер: Мы хотим удержать Санчеса в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что хочет удержать в клубе нападающего Алексиса Санчеса.

«Мы не ждем каких-то неизбежных потерь. Ни у кого не истекают сроки контрактов. Так что это будут исключительно решения клуба.

Думаю, летом нам предстоит хорошо поработать. Мы хотим удержать таких игроков, как Алексис, а слухи в любом случае будут», - заявил Венгер.

Напомним, ранее сообщалось, что в переходе Санчеса заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити».