Арсен Венгер: Мы хотим удержать Санчеса в «Арсенале»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил,
что хочет удержать в клубе нападающего Алексиса Санчеса.
«Мы не ждем каких-то неизбежных потерь. Ни у кого не
истекают сроки контрактов. Так что это будут исключительно решения клуба.
Думаю, летом нам предстоит хорошо поработать. Мы хотим удержать таких игроков, как Алексис, а слухи в любом случае будут», - заявил Венгер.
Напомним, ранее сообщалось, что в переходе Санчеса заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити».
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