Даниил Квят: В Монако самая безумная трасса, на которой мне приходилось выступать

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о предстоящем этапе Формулы-1, который пройдет с 26 по 28 мая в Монако.

«В Монако классная трасса, она мне очень нравится…Это самая безумная трасса, на которой мне приходилось выступать.

В последние годы мне действительно нравилось здесь выступать. Трасса немного сумасшедшая, непохожая на остальные – ты очень близко едешь около стен, постоянно рискуешь в попытках отыграть еще несколько десятых, проехать еще быстрее», - приводит слова Квята F1news.ru.