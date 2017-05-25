«МЮ» стал победителем ЛЕ, Жулиано – лучшим бомбардиром турнира и итоги сезона в КХЛ. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

«Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы обыграл «Аякс» и впервые в своей истории стал победителем этого турнира.

Наставник «Красных дьяволов» Жозе Моуринью стал первым тренером, который выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европу более одного раза.

Полузащитник «Зенита» Жулиано - лучший бомбардир ЛЕ по системе «гол плюс пас».

«МЮ» может сыграть со «Спартаком» в групповой стадии Лиги чемпионов.

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий провел сеанс одновременной игры в шахматы с воспитанниками клуба.

В КХЛ подвели итоги сезона, таким образом, самым ценным игроком признали капитана «Магнитки» Сергея Мозякина, его партнер по команде Василий Кошечкин назван лучшим голкипером.

Лучшим тренером КХЛ стал наставник СКА Олег Знарок.

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков признан лучшим хоккейным журналистом.

Новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак» не выступят в КХЛ в новом сезоне.

Нападающий ЦСКА Витиньо попал в команду недели FIFA 17.

Пилоты Формулы-1 Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон приняли участие в озвучке диснеевского мультфильма «Тачки 3».

Видео дня: 100 тысяч болельщиков собралось в центре Амстердама для просмотра финала ЛЕ

Цитата дня: «Посвящаю победу в ЛЕ всем армянам», - Генрих Мхитарян, полузащитник «МЮ».

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