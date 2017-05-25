Трансфер Гризманна в «МЮ» составит 86 млн фунтов
Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Metro.
Согласно источнику, переход игрока сборной Франции в «Манчестер Юнайтед» обойдется «красным дьяволам» в 86 млн фунтов.
Отмечается, что футболист «матрасников» хочет, чтобы клуб из премьер-лиги решил вопрос его трансфера в ближайшие три недели.
Ранее сообщалось, что «МЮ» готов платить нападающему 14 млн евро за сезон.
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