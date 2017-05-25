Фетисов отказался от своих слов о запрете на отъезд в НХЛ до 28 лет

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов поменял свою точку зрения относительно переезда российский игроков в НХЛ.

Ранее известный спортсмен выразил мнение, что нужно запретить представителям РФ переходить в зарубежные клубы до 28 лет.

«Нет, я отказываюсь от своих слов. Ребята там растут намного быстрее, чем здесь. Я когда это говорил, нужна была совершенно другая система. Нужны были равные возможности, чтобы у хоккеиста была возможность расти. Сейчас уровень там и здесь совершенно разный», – цитирует Фетисова агентство «Р-Спорт».