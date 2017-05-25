Карвахаль должен восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов
Как сообщает Marca, защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль должен восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».
Напомним, игрок сборной Испании получил повреждение 2 мая в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (3:0). Сообщалось, что у футболиста «сливочных» была диагностирована травма правого бедра.
Отмечается, что восстановление Карвахаля идет по плану. Если у него не случится рецидива в ближайшие дни, он будет готов сыграть против «Ювентуса» 3 июня в Кардиффе.
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