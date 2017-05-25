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Бывший игрок сборной Гонконга ограблен на 1 млн долларов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает South China Morning Post, экс-капитан сборной Гонконга Ли Вай Мэн был ограблен в торговом центре.

Согласно источнику, инцидент произошел накануне вечером. Отмечается, что у спортсмена отобрали золотые слитки и денежные средства на общую сумму в 8 миллионов гонконгских долларов (более 1 миллиона долларов США).

Около 9 часов вечера группа мужчин, угрожая ножом, отобрала у 43-летнего Вай Мэна чемодан, в котором были 24 золотых слитка и 10 миллионов йен наличными (около 89 тысяч долларов США). Грабители скрылись на ожидавшей их машине.

При этом источник сообщает, что Ли Вай Мэн получил легкие травмы лица, но лечение ему не требуется. Ведется расследование. 

Напомним, Ли Вай Мэн выступал за сборную Гонконга с 1993 по 2006 год и провел за нее 68 матчей. Карьеру игрока он завершил в 2007 году, после чего тренировал местные команды, а также работал футбольным комментатором, таксистом и инструктором по вождению.

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