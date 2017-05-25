«Арсенал» вступил в борьбу за Азара

Полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Торган Азар может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Jeunes Footeux.

Согласно источнику, на игрока сборной Бельгии претендует лондонский «Арсенал», а в его услугах заинтересован наставник «пушкарей» Арсен Венгер.

При этом источник уверяет, что столичному клубу придется выиграть конкуренцию за хавбека у «Эвертона», который предложил «Боруссии» за его переход 18 млн евро.

В минувшем сезоне 24-летний брат Эдена Азара провел во всех турнирах 33 матча, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач. Его трансферный лист оценивается в 12 млн евро, а контракт с «Боруссией» рассчитан до 2019 года.

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