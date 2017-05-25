Александр Мостовой: Почему не играет Шатов? В матче со «Спартаком» он сделал больше, чем весь «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о проблемах «Зенита».

«Что нужно менять «Зениту»? Много чего. Не знаю, в чем заключается философия «Зенита». Просто вижу, что клуб каждый год тратит уйму денег на трансферы, а выше третьего места в чемпионате подняться не может, в еврокубках тоже вылетает на ранних стадиях. Непонятно, почему Шатов не играет. Хотя в том же матче второго круга со «Спартаком» он сделал больше, чем вся команда», – цитирует Мостового «Спорт уик-энд».

По итогам минувшего сезона питерский клуб под руководством Мирчи Луческу занял третье место в таблице РФПЛ.

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