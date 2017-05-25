«Барыс» подписал новые соглашения с защитником Липиным и форвардом Савицким

Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Барыс» заключил новое двустороннее соглашение с защитником Александром Липиным сроком на один год.

Отмечается, что также нападающий Кирилл Савицкий принял квалификационное предложение казахстанского клуба, подписав с ним двусторонний контракт на два года.

Напомним, 31-летний Липин в минувшем сезоне сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате и два в плей-офф, отметившись 9 (2+7) баллами за результативность при показателе полезности «-5».

Что касается 22-летнего Савицкого, то он выступал в чемпионате Казахстана за «Номад» и набрал 22 (8+14) очка в 40 играх.