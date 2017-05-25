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«Амкар» вернется из отпуска 11 июня и проведет три сбора

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Амкара», пермский клуб начнет подготовку к новому сезону 11 июня.

Отмечается, что первый тренировочный сбор российская команда проведет в Перми с 11 по 16 июня. Позже клуб вылетит в Австрию, где с 18 июня по 3 июля сыграет четыре товарищеских матча, а заключительный тренировочный сбор «Амкара» пройдет в Словении с 8 по 14 июля.

Добавим, что старт следующего сезона намечен на 16 июля.

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