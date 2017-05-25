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Роналду вслед за Месси может получить тюремный срок за неуплату налогов

Источник:  Cadena SERКомментарии

По информации Cadena SER, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 8 млн евро в период с 2011 по 2013 год.

Согласно источнику, в налоговой службе страны обсуждается вопрос о том, являются ли действия игрока сборной Португалии налоговым преступлением или административным нарушением. 

Отмечается, что футболист «сливочных» попытался привести в порядок свои дела перед тем, как органы власти инициировали расследование.

Если действия Роналду будут квалифицированы как административное нарушение, то нападающий должен будет заплатить 8 млн евро. В противном случае ему грозит штраф в размере вышеупомянутой суммы и тюремное заключение до 4 месяцев (по одному месяцу за каждый фискальный год с 2011 по 2013 год).

Накануне стало известно, что форвард «Барселоны» Лионель Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов.

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