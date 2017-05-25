МВД России согласовало с ФИФА вопрос о продаже пива на Кубке конфедераций

Министерство внутренних дел Российской Федерации согласовало продажу пива в местах проведения матчей Кубка конфедераций.

«Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с ФИФА будет разрешена продажа пива в пластиковой таре. Пронос любых стеклянных емкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций будет запрещен. В соответствии с указом президента РФ от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка Конфедераций 2017 года» решение о запрете продажи алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей возложено на власти субъектов, принимающих Кубок конфедераций», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.