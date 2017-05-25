Мората дал согласие на переход в «Милан»

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората, ранее выступавший за «Ювентус», решил вернуться в чемпионат Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игрок сборной Испании согласился на переход в «Милан». Отмечается, что клуб из серии А заплатит за трансфер футболиста 60 млн евро.

При этом источник уверяет, что нападающий «бланкос» заменит в стане «Милана» Карлоса Бакку, который будет продан этим летом. Также сообщается, что «россонери» готовы платить Морате за сезон 7,5 млн евро.

В минувшем сезоне 24-летний форвард провел 39 матчей, 20 голов и 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 млн евро, а его контракт с «бланкос» рассчитан до 2021 года.