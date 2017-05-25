«Йокерит» расстался с Хишоном, «Югра» – с Ибрагимовым

Как сообщает официальный сайт КХЛ, «Йокерит» и нападающий Джоуи Хишон, «Югра» и защитник Ринат Ибрагимов расторгли контракты по соглашению сторон.

Напомним, 25-летний Хишон сыграл за «Йокерит» один сезон и набрал 9 (3+6) очков в 48 играх регулярного чемпионата. В плей-офф игрок появился однажды.

31-летний Ибрагимов в минувшем сезоне выступал за ХК «Сочи» и «Югру», сыграв в общей сложности 21 матч и сделал три передачи при показателе полезности «+1». В феврале игрок расторг контракт с ханты-мансийской командой и перешел в «СКП Попрад», а в начале мая заключил новое однолетнее соглашение с «Югрой».