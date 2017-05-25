«Рома» презентовала домашнюю форму на сезон 2017/18 (фото)

Официальный Twitter «Ромы» выложил фотографию с изображением игроков столичного клуба в домашней экипировке на предстоящий сезон.

Отмечается, что форма представлена от компании Nike и уже поступила в продажу, а номера футболистов будут выполнены в желтом цвете.

Также сообщается, что игроки выйдут в новом комплекте на матч заключительного тура серии А против «Дженоа», который состоится 28 мая.

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