«Рома» презентовала домашнюю форму на сезон 2017/18 (фото)
Официальный Twitter «Ромы» выложил фотографию с изображением игроков столичного клуба в домашней экипировке на предстоящий сезон.
Отмечается, что форма представлена от компании Nike и уже поступила в продажу, а номера футболистов будут выполнены в желтом цвете.
🔶🔴 Ecco la nostra nuova divisa, che debutterà da #RomaGenoa...https://t.co/j9QtifKs3H#ASRoma pic.twitter.com/lUyRNUVnBB— AS Roma (@OfficialASRoma) 25 мая 2017 г.
Также сообщается, что игроки выйдут в новом комплекте на матч заключительного тура серии А против «Дженоа», который состоится 28 мая.
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