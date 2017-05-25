Винисиус Жуниор: Счастлив, играя за «Фламенго»

Форвард бразильского «Фламенго» Винисиус Жуниор прокомментировал свой трансфер в мадридский «Реал».

«Мои агенты, отец и клуб решили все вопросы. Сейчас я сконцентрирован лишь на том, чтобы играть и доставлять радость болельщикам «Фламенго». Я очень счастлив, но о «Реале» и деньгах в данный момент не думаю. Должен двигаться вперед шаг за шагом и завоевывать титулы для «Фламенго». А потом уже смогу думать и о «Реале», — цитирует Жуниора Fox Sports.

Напомним, что трансфер 16-летнего футболиста в «Реал» станет возможным лишь с июля 2018 года.