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Винисиус Жуниор: Счастлив, играя за «Фламенго»

Источник:  Fox Sports on MSNКомментарии

Форвард бразильского «Фламенго» Винисиус Жуниор прокомментировал свой трансфер в мадридский «Реал».

«Мои агенты, отец и клуб решили все вопросы. Сейчас я сконцентрирован лишь на том, чтобы играть и доставлять радость болельщикам «Фламенго». Я очень счастлив, но о «Реале» и деньгах в данный момент не думаю. Должен двигаться вперед шаг за шагом и завоевывать титулы для «Фламенго». А потом уже смогу думать и о «Реале», — цитирует Жуниора Fox Sports.

Напомним, что трансфер 16-летнего футболиста в «Реал» станет возможным лишь с июля 2018 года.

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