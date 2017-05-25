Андер Эррера может перейти в «Барселону»

Как сообщает Sport.es, будущий наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде уже начал планировать приобретения клуба в летнее трансферное окно.

Согласно источнику, специалист намерен пригласить в стан каталонского клуба полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру, с которым работал в «Атлетике» из Бильбао.

Отмечается, что руководство сине-гранатовых попытается заполучить игрока сборной Испании, опираясь на его контракт с клубом, который истекает летом 2018 года.