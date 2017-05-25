Хави: «Барселоне» всегда были нужны такие игроки, как Филипп Лам

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави поделился мнением о капитане мюнхенской «Баварии» Филиппе Ламе.

«Очевидно, что Лам входит в число 11 лучших игроков моей команды за последние 20 лет. Он воплощает в себе все: Лам силен в плане техники, интеллектуален и несет «Баварию» в своем сердце. Убежден, что «Барселона» делала «Баварии» предложение по Ламу. «Барселона» всегда ищет таких футболистов. Возможно, если бы он перешел в «Барселону», то завершил бы карьеру там же», - рассказал Хави Sport Bild.

Напомним, что Лам завершил карьеру по итогам прошедшего сезона, в котором «Бавария» завоевала золотые медали бундеслиги. За всю карьеру защитник провел 540 матчей, в которых забил 18 голов.