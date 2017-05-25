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Микаэль Брага: Хотелось бы, чтобы в РФПЛ играли команды из Сибири и Дальнего Востока

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Итальянский журналист Микаэль Брага, специализирующийся на российском футболе, рассказал о своем отношении к переходным матчам ФНЛ/РФПЛ. 

Напомним, 25 и 28 мая в одном из стыков сойдутся «СКА-Хабаровск» и «Оренбург», в другом – красноярский «Енисей» и тульский «Арсенал».

«Я рад, что в России играются стыковые матчи. Благодаря этому в последних турах чемпионата во второй половине таблицы идёт борьба. Не то, что в Италии, где уже в феврале многие команды знают, что не вылетят, но и вверх особо тоже не поднимутся. И зачем им остаётся играть еще 3 месяца? По-моему, лучше ввести стыки и в серии A, чтобы многие команды решали там задачи и весной, тем более всего их 20.

Я думаю, таких «открытых» пар стыковых матчей, как в этом году, в России еще не было. Даже когда в РФПЛ после стыков вышли сразу 2 команды ФНЛ, между ними и клубами Премьер-лиги была разница. Сейчас я такой разницы не вижу: можно сказать, что все 4 команды фавориты переходных матчей.

Меня удивило, что в этом году не попали в стыки «Крылья Советов». Я буду болеть за «Енисей» и «СКА-Хабаровск» – просто потому, что мне хотелось бы, чтобы чемпионат России был чемпионатом не только западной части России, чтобы в нем также принимали участие команды из Сибири и Дальнего Востока, – цитирует Брагу «Евро-Футбол.Ру».

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